GP de Portugal: Fernando Alonso espera estar na luta com Ferrari e Mclaren

Não foi a qualificação que Fernando Alonso desejava, mas o espanhol permanece confiante de que poderá estar na luta com os carros da Ferrari e da McLaren na corrida de hoje.

“Temos sido tão rápidos como os Ferraris e tão rápidos como os McLarens este fim-de-semana por qualquer razão. Temos uma oportunidade. Talvez [com Charles] Leclerc seja um pouco mais difícil porque ele vai começar com um pneu médio, mas sim, todos os outros são possíveis”.

“De FP3 a Q1 perdemos muito da sensação do carro e do desempenho do carro”, disse o bicampeão mundial. “Ainda estamos a investigar quais poderiam ser as razões para perder um segundo no ritmo, mas não há nada que possamos fazer agora. Estou bastante satisfeito com este fim-de-semana. O carro está muito melhor, muito mais vivo e muito competitivo, por isso foi um grande passo em frente para nós. Talvez não estejamos na posição em que deveríamos estar. Mas ao mesmo tempo, temos a escolha de pneus e isso pode ser melhor para a corrida. Temos duas possibilidades com os pilotos, por isso tem sido um fim-de-semana muito positivo”.