GP de Portugal F1: Valtteri Bottas não deu pontapé na crise

Valtteri Bottas teve uma excelente oportunidade de fazer esquecer o mau fim de semana em Ímola, mas a corrida trouxe um Bottas que já vimos várias vezes e que certamente não convence os responsáveis da Mercedes.

O finlandês foi o mais rápido da qualificação, superando Lewis Hamilton por 0.007 seg. Parecia ser um bom tónico para que o piloto voltasse a mostrar a sua qualidade, mas no domingo foi novamente ultrapassado por Hamilton e Verstappen também levou a melhor.

Num ano de definição para Bottas, com a ameaça George Russell a pairar, o finlandês tem de fazer melhor. Mas por algum motivo não consegue manter o nível exibicional. Claro que a sua qualidade e a do carro é suficiente para chegar aos primeiros lugares, mas quase sempre falta algo mais para finalmente poder bater o pé a Hamilton, com os rumores da sua substituição a ganharem força.

O Daily Mail afirma que a decisão da Mercedes de trocar Bottas por Russell pode já ter sido tomada e pode instigar a mudança antes mesmo de a época estar terminada.

“Há alguma agitação na fábrica sobre a Valtteri”, terá dito um engenheiro da Mercedes ao Daily Mail. “Ele não está à altura, o que foi tornado mais claro pelo trabalho que vimos Russell fazer no Bahrein”.

Numa perspectiva lógica e olhando ao que tem sido a Mercedes nos últimos anos, é um rumor que não tem lógica nenhuma pois Bottas, apesar de tudo, consegue trazer muitos pontos para casa e tem capacidade mais que suficiente para ajudar a equipa na luta pelo título. Mais ainda, tirar Bottas ainda antes do final, poderia trazer instabilidade à equipa e principalmente a Hamilton, o que não é algo desejado por ninguém na estrutura.

Mas os rumores só mostram que Bottas se colocou de novo em posição de ser criticado, dando azo a este tipo de notícias. Bottas tem de fazer mais, para tentar manter-se na equipa, ou pelo menos para se manter na F1 numa equipa competitiva, o que parece algo pouco provável nesta fase.