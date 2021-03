GP de Portugal F1, Rita Marques: “muito importante para a imagem e promoção internacional de Portugal”

Rita Marques, Secretária de Estado do Turismo de Portugal mostrou-se, naturalmente, muito contente com o regresso da F1 a Portugal: “A realização de grandes eventos no nosso país, é muito importante para a imagem e promoção Internacional de Portugal como destino turístico e, por isso, é com enorme agrado que vemos o retorno da Fórmula 1 ao Algarve, em 2021. Quero agradecer à FIA e à F1 pela confiança demonstrada em Portugal, no Algarve e no Autódromo Internacional do Algarve, escolhendo o nosso país para receber mais uma ronda do calendário da F1 e expressar o nosso total compromisso de tornar o evento num grande sucesso.”