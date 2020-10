GP de Portugal F1, Mario Isola (Pirelli): “Portimão está longe de ser um circuito fácil”

A qualificação do GP de Portugal de F1 teve um desfecho pouco usual, não em termos do piloto que obteve a pole, mas sim pelo facto desta não ter sido conseguida pelos pneus mais macios que a Pirelli trouxe para a corrida. Ambos os pilotos da Mercedes definiram os seus tempos mais rápidos da sessão com os pneus de banda amarela, os médios, o que significa que este é o pneu em que vão iniciar a corrida. Charles Leclerc (Ferrari) fez o mesmo, mas todos os restantes 10 primeiros da grelha vão começar com os mais macios, de banda vermelha. Para Mario Isola, líder da Pirelli F1: “Há uma interessante variação em termos de estratégia, com a Mercedes em primeiro e segundo, bem como o Ferrari de Charles Leclerc em quarto, a iniciar a corrida no pneu médio: que também definiu a pole. Vai ser fascinante ver qual a vantagem que os pilotos com pneus médios podem tirar deste composto.

Com os ventos de rajada e topos cegos, Portimão está longe de ser um circuito fácil. Assim, poderemos ter uma corrida imprevisível amanhã, onde gerir os pneus, os três mais duros da nossa gama, que foi a escolha certa como a ação de hoje mostrou – e mantê-los na janela de temperatura certa será essencial nas condições relativamente frias e de baixa aderência. Vimos na qualificação que a pista se tornou um pouco mais lenta na parte final do Q3. Nestas temperaturas de pista decrescentes, juntamente com rajadas de vento, vimos tanto os pilotos da Mercedes como o Red Bull de Alex Albon optarem pelos pneus médios amarelos durante as fases decisivas. Com um circuito relativamente desconhecido e falta de séries longas de voltas nos treinos livres na sexta-feira, é complicado identificar claramente as diferenças de desempenho entre os pneus, bem como os níveis de desgaste e degradação, o que, por sua vez, torna difícil prever as estratégias de corrida ideais”.