GP de Portugal F1, Lewis Hamilton: “estou feliz com os passos que estamos a dar”

Pela primeira vez este ano a Mercedes faz uma dobradinha, mas desta feita Valtteri Bottas fez melhor trabalho que Lewis Hamilton, que não alcança em Portugal a sua 100º pole-position: “Grande trabalho do Valtteri, e um grande trabalho da nossa equipa. Estarmos na primeira fila os dois não era definitivamente esperado, por isso temos de estar contentes com isso. Penso que nunca poderemos ficar satisfeitos, mas estou definitivamente feliz com o trabalho que estamos a fazer e com os passos que estamos a dar”, disse Lewis Hamilton.