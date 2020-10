GP de Portugal F1: Esteban Ocon ‘meteu’ 53 voltas nos pneus médios

Lewis Hamilton é agora o piloto de Fórmula 1 mais bem sucedido de todos os tempos, tendo assegurado a sua 92ª vitória na carreira com uma estratégia de ‘média dificuldade’, prevista como a estratégia ‘mais rápida’, apesar de uma relativa falta de informação prévia por parte da Pirelli e das equipas. Os três compostos Pirelli tiveram um bom desempenho, apesar dos grandes desafios do tempo e da pista, especialmente o pneu médio, amarelo. Esteban Ocon (Renault) deu 53 voltas, enquanto Hamilton completou 45 voltas (40 em corrida mais 5 na Q2) neste composto, com excelente consistência. O seu companheiro de equipa Valtteri Bottas, que terminou em segundo, correu com uma estratégia idêntica, parando uma volta mais tarde. Atrás deles, houve muita variação nas estratégias: com quatro estratégias diferentes no top 10.

A maioria dos pilotos parou uma vez, mas havia cinco pilotos – três deles utilizando os três compostos – incluindo Sergio Perez (Racing Point), que terminou em sétimo, apesar de ter de parar na primeira volta após um contacto. O tempo permaneceu bastante fresco durante a maior parte do dia, com temperaturas de pista à volta dos 25 graus centígrados e algumas gotas de chuva logo após o início da corrida, bem como perto do final do Grande Prémio.