GP de Portugal F1: As melhores fãs do mundo

Temos quase tudo para ter um grande fim de semana. A melhor competição automobilística do mundo, um traçado espetacular, os melhores pilotos e as melhores equipas… mas falta algo importante. Os fãs.

É com grande tristeza que vemos as bancadas do AIA vazias sem público para aquecer o ambiente de Portimão. Mas algumas fãs da McLaren trataram de fazer um vídeo para a equipa de Woking. Uma iniciativa que foi partilhada nas redes sociais da McLaren e que merece destaque:

Obrigada! 👏🇵🇹 How great is this from our Portuguese fans?



Sorry you can’t make it to Portimão, but we’ll be doing everything we can to make you proud this weekend. #FansLikeNoOther 🧡🌍 pic.twitter.com/vKT8tQFoFq