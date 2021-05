GP de Portugal F1: A arte portuguesa em destaque

Na transmissão da F1 pudemos ver mais um fantástico momento que só os fãs portugueses conseguem proporcionar. Uma imagem que teria corrido ainda mais o mundo se Lewis Hamilton fizesse a pole hoje, mas que ainda assim mostra a ligação do piloto britânico a Ayrton Senna e a Portugal.

Wait for it…



This is INSANE!!! 🤯🤯🤯 #SennaSempre pic.twitter.com/BeH3iwFHof