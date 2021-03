GP de Portugal F1 2021: com público ou não, eis a questão!

O Grande Prémio de Portugal F1 de 2021 está confirmado no fim de semana de 30 de abril a 2 de maio, mas para já ainda não se sabe se vai haver público, e se houver, quanto. Esta será uma questão a ser definida nos próximos tempos. Faltam dois meses para a prova, e essa decisão será tomada posteriormente: “Em primeiro lugar temos de perceber se o GP se realiza com público ou sem público. Se for com público, com quanto público. Tudo isso será agora definido nos próximos tempos. Será o Governo e a Direção Geral de Saúde que terão de determinar a questão de haver, ou não, ou quanto público nas bancadas do Autódromo Internacional do Algarve. Se existir um Plano de Contingência muito bem feito, não há razões para que, dentro de dois meses, no início de maio, o Grande Prémio de Portugal não tenha público. Era bom, não só para o Grande Prémio, para a sua viabilidade económica, e também como um fortíssimo estímulo à economia nacional, sobretudo para a região do Algarve que está numa situação complicada”, disse Ni Amorim, Presidente da FPAK, ao AutoSport.