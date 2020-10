GP de Portugal de Fórmula 1: Tem bilhete? Tem que ler isto…

O Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 vai ter menos público do que previsto inicialmente, devido às restrições impostas pelo Governo/Direção Geral de Saúde. A lotação máxima do GP de Portugal de Fórmula 1, ficou reduzida a 27.500 lugares e não vai ser possível acomodar espetadores no Peão, sendo que as pessoas serão encaminhadas para outras bancadas. No comunicado do AIA lê-se: “Como é do conhecimento público, Portugal viu as medidas de combate à pandemia COVID-19 serem incrementadas na passada semana, por determinação governamental, tendo uma série de medidas restritivas adicionais passado a vigorar no território nacional. Como consequência dessas novas medidas, as autoridades sanitárias e administrativas determinaram também novas limitações e proibições relativamente à presença de público no FORMULA 1 HEINEKEN GRANDE PRÉMIO DE PORTUGAL 2020, nomeadamente uma diminuição adicional do número total de espetadores permitidos, e também a proibição total de espectadores na zona de Peão.

Perante este cenário, ao qual somos alheios, caso assim o deseje, faremos a devolução na íntegra do valor do bilhete e do custo dos portes.

Em alternativa, trabalhámos em diversas soluções para que os possuidores de bilhetes de Peão consigam, ainda assim, assistir à corrida, pelo que criámos um conjunto possibilidades. Todas as comunicações devem ser feitas por e-mail, para o seguinte endereço: [email protected] ou através do seguinte contacto telefónico (+351) 282 405 270.

Todos os espectadores da bancada peão já deverão ter recebido um email com as diretrizes e os procedimentos. Agradecemos, mais uma vez, todo o apoio que temos tido. Gostaríamos muito que o momento atual fosse outro, para que tudo pudesse decorrer de uma forma diferente, mas temos de nos adaptar às situações, conforme elas se nos deparam, e resolver as mesmas dentro das possibilidades ao nosso alcance. Muito obrigado pela vossa compreensão e as devidas desculpas pelo transtorno causado, ao qual somos alheios.

AS SEIS POSSIBILIDADES!

As novas restrições aplicadas à entrada de público no Autódromo Internacional do Algarve levaram ao encerramento do peão para a prova do próximo fim de semana. O aumento de casos de Covid-19 levou as autoridades a repensar o número de entradas para a prova. Medidas tiveram de ser tomadas para fazer frente ao crescente número de casos e soube-se hoje que o peão do AIA ficará encerrado. Em comunicado, o AIA esclareceu que irá disponibilizar soluções aos portadores de bilhetes. Nas redes sociais pudemos ver o mail enviado e as soluções apresentadas: “Devolução na íntegra do valor do bilhete e do custo dos portes; Alocação de bilhetes para uma nova extensão da bancada Sul (PVP: 190€), com um pagamento adicional de apenas mais 20€ face ao valor que já pagou, limitada às primeiras 400 confirmações; Alocação de bilhetes para a bancada Norte (PVP: 310€), com um pagamento adicional de apenas mais 50€ face ao valor que já pagou, limitada às primeiras 400 confirmações; Alocação de bilhetes para a bancada Oeste (PVP: 325€), com um pagamento adicional de apenas mais 60€ face ao valor que já pagou, limitada às primeiras 400 confirmações; Alocação de bilhetes para a bancada Principal Inferior (PVP: 390€), com um pagamento adicional de apenas mais 80€ face ao valor que já pagou, limitada às primeiras 400 confirmações; Alocação de bilhetes para a bancada Principal superior (PVP: 585€), com um pagamento adicional de apenas mais 120€ face ao valor que já pagou, limitada às primeiras 400 confirmações.“ Esta situação exige flexibilidade para resolver situações pouco comuns e mais uma vez os responsáveis pelo evento mostram que estão a fazer tudo para garantir a todos os que vão ao AIA possam ter as melhores condições possíveis.

RECEBI OS BILHETES. E AGORA?

Há algumas informações importantes que deve ter em conta.

– Será obrigatória a utilização de máscara e também o cumprimento do distanciamento social. É também aconselhada a utilização da etiqueta respiratória e um cuidado extra na higienização das mãos. Estarão disponíveis pontos de desinfeção pelo recinto.

– Todos os bilhetes estão identificados com uma cor que representa a sua área de circulação – de acordo com a bancada que escolheu.

Entrada e saída do circuito

Aconselhamos os espectadores a chegar com antecedência ao circuito. Os parques de estacionamento abrirão às 06h00 nos dias dos eventos e os portas do circuito a partir das 07h00. Cada sector de bancada terá um acesso rodoviário, parqueamento e porta de entrada no circuito exclusivos.

O recinto fechará 1 hora depois do evento terminar, pelo que se aconselha ao espectador serenidade na saída. Existe sinalização para auxiliar o espectador a sair da sua bancada e lugar alocado, assim como Staff para controlar o fluxo e garantir o distanciamento social.

A utilização da máscara em todo o recinto é obrigatória.

PLANO DE TRANSPORTE E PARQUEAMENTO

Os espectadores terão duas formas de chegar ao circuito.

Através dos shuttles dedicados, exclusivos e gratuitos que poderão ser utilizados mediante a apresentação do passe ou bilhete. Os transportes começarão às 7h00 dos dias do evento e sairão em intervalos subsequentes de 30 minutos. Existem parques de estacionamento gratuitos e limitados nas zonas de saída de Portimão e Lagos.

Através de viatura própria estacionando nos parques disponibilizados à volta do recinto.

Cor verde: via de acesso com saída nº 3 na A22 entrada pelo acesso principal ao AIA, estacionamento nos parques com a cor Verde G1/G2/G3/G4 GKIA1, GKIA2 e estacionamento nos arruamentos da área verde. Este parqueamento é exclusivo das bancadas Verdes (Bancada Oeste, Principal, Sul, Solverde e Sagres).

Cor amarela: via poente de acesso com saída nº2 na A22, entrada por estrada municipal a poente e estacionamento nos parques Y1/Y2/Y3/Y4/Y5/Y6, e arruamentos de acesso aos parques da área amarela. Este parqueamento é exclusivo das bancadas amarelas (Bancada Norte e Lagos).

Cor vermelha: via norte de acesso com saída nº5 na A22, entrada por estrada municipal a norte e estacionamento nos parques R1/R2/R3 e arruamento de acesso aos parques de cor vermelha. Este parqueamento é exclusivo das bancadas vermelhas (Bancada Portimão, Portimão 2 e Peão e Lagos).

Cor azul: via de acesso com saída nº 3 na A22 entrada pelo acesso principal ao AIA, estacionamento nos parques com a cor Azul B1 e B2, reservado a passes de parqueamento pagos previamente.

Todos os parques no recinto do AIA terão staff de segurança permanente e staff para informar os espectadores da lotação e disponibilidade de cada parque. O seu horário de funcionamento é das 06h00 até duas horas depois do evento terminar.

Nos shuttles a utilização de máscara em todo o momento é obrigatória. A lotação destes foi reduzida para potenciar o distanciamento social.

Nas 10 portas do circuito, o Staff de segurança garantirá o distanciamento social nas áreas de espera e processará as entradas através da identificação dos bilhetes por via eletrónica com leitores de código de barras. Os códigos de barras terão a informação cedida previamente à organização na compra dos bilhetes, pelo que os espectadores deverão fazer-se acompanhar da sua identificação pessoal à entrada do circuito.

Após a entrada no circuito, existe sinalização para ajudar o espectador a chegar à sua bancada e lugar alocado, assim como Staff para controlar o fluxo, garantir o distanciamento social.

A utilização da máscara em todo o recinto é obrigatória. Caso o espectador não respeite as indicações do Staff e o protocolo sanitário, poderá ser convidado a abandonar o recinto, não havendo direito a restituição do valor do bilhete. Da mesma forma, caso o espectador se encontre visivelmente sob influência de substâncias ilícitas, álcool ou demonstre um comportamento inadequado que coloque o bem-estar e segurança do evento e restantes espectadores em causa, poderá ser convidado a abandonar o recinto, não havendo direito a restituição do valor do bilhete.

ACESSOS E PARKING

O estacionamento será gratuito, com exceção dos parques a azul, indicados como B1 e B2.

Parque B1:

Domingo – 30€

Fim de semana – 45€

Parque B2:

Domingo – 15€

Fim de semana – 25€

Não é permitido pernoitar nos parques de estacionamento.

Apenas os portadores de bilhete poderão adquirir estacionamento.

Os lugares são limitados.

PROGRAMA DO GP DE PORTUGAL DE F1

O programa do evento não inclui só a Fórmula 1. Estão previstas duas competições de suporte, a GT Cup Exhibition Race e a Sports Prototype Cup. Na Sports Prototype Cup Revolution Cup, já é conhecida a lista de inscritos e o destaque vai para Sir Chris Hoy, sete vezes medalhado nos Jogos Olímpicos, no ciclismo. Hoy já participou nas 24h de Le Mans, em 2016, com o Ligier JS P2-Nissan da Algarve Pro Racing, onde vez equipa com Michael Munemann e Andrea Pizzitola.

O CEO da Autódromo Internacional do Algarve, Paulo Pinheiro, também vai correr, juntamente com Roger Green, no carro #82 da Parkalgar by 360 Racing. Em termos de língua portuguesa, temos o piloto brasileiro Joaquim Penteada, que já correu as 24h de Portimão, e o angolano Arnaldo Van Duhnem.

Na GT Cup Exhibition Race, até aqui, os nomes ainda não são conhecidos.

O programa inicia-se 6ª Feira às 9h00 da manhã, e estende-se até às 17h30. No sábado, arranca às 10h25 termina às 16h25 e no domingo, a primeira corrida do dia é às 9h15, com o GP de Portugal de F1 a terminar por volta das 15h00.

Programa

Sexta-Feira, 23 de Outubro

GT Cup Exhibition Race Treinos Livres 09:00 – 09:25

Sports Prototype Cup Treinos Livres 09:50 – 10:20

Formula 1 Treino Livre 1 11:00 – 12:30

GT Cup Exhibition Race Qualificação 13:45 – 14:10

Formula 1 Treino Livre 2 15:00 – 16:30

Sports Prototype Cup Qualificação 17:00 – 17:30

Sabado, 24 de Outubro

GT Cup Exhibition Race Corrida 1 (20 Min) 10:25 – 11:10

Formula 1 Treino Livre 3 11:00 – 12:00

Formula 1 Qualificação 14:00 – 15:00

Sports Prototype Cup Corrida 1 (35 Min) 15:45 – 16:25

Domingo, 25 de Outubro

GT Cup Exhibition Race Corrida 2 (20 Min) 09:15 – 09:40

Sports Prototype Cup Corrida 1 (35 Min) 10:20 – 11:00

Formula 1 Apresentação dos Pilotos 11:20 – 12:00

Formula 1 Hino Nacional ‘A Portuguesa’ 12:54 – 12:56

Formula 1 Grande Prémio (66 voltas) 13:10 – 15:10