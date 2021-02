GP de Portugal de Fórmula 1 provisório no calendário de 2021

Até aqui, o calendário de 23 corridas de F1 de 2021 apresentava um ‘TBC’ para o Grande Prémio, a decorrer a 2 de maio. Contudo, após a reunião de hoje da Comissão de F1, foi confirmado que o regresso ao circuito de Portimão em Portugal é a opção preferida para preencher a vaga.

A Fórmula 1 confirmou mesmo a sua intenção já conhecida de fazer disputar o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 a 2 de maio, na data ‘To Be Confirmed’ que ficou em aberto aquando da divulgação do calendário. Este desejo foi transmitido às equipas na reunião de hoje da Comissão F1. Depois de Portugal ter recuperado a Fórmula 1 em 2020 após 24 anos de ausência, vários fatores levaram a que o regresso se efetivasse no ano passado, e com a pandemia a colocar novas dificuldades aos organizadores de Grandes Prémios a FIA e a F1 entendem que Portugal pode ser novamente uma solução.

O pré-acordo já existia há algum tempo, mas o recente impacto da Covid-19 em Portugal colocou em dúvida que pudesse ser possível ter o Grande Prémio em Portimão no início de maio. Contudo, o tempo costuma ser bom conselheiro, e as medidas implementadas parecem claramente estar a resultar, pelo que a F1 acredita que Portugal é a solução para um corrida a 2 de maio. E com público…



Num press release da F1, lê-se: “O grupo foi atualizado quanto à vaga por preencher no calendário 2021. É intenção da Fórmula 1 preencher a posição com uma corrida em Portimão, em Portugal, nas datas já previstas no calendário. O acordo final ainda está sujeito a contrato com o promotor.

Robustos protocolos Covid-19 permitiram que a Fórmula 1 realizasse 17 eventos em 2020 e permitir-nos-ão voltar a realizar um Mundial em 2021. Embora a mudança das circunstâncias possa exigir flexibilidade, a FIA e a Fórmula 1 estão a trabalhar a todos os níveis desde o governo até à organização local para assegurar que o calendário avance como planeado”, lê-se na declaração.

Contudo, apesar da intenção de correr em Portugal, a decisão terá ainda de ser aprovada pelo Conselho Mundial do Desporto Automóvel antes que o Grande Prémio possa ir em frente. Para além do acordo com o Promotor, claro.