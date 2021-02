GP de Portugal de Fórmula 1 muito perto de ser confirmado

Tal como o AutoSport já adiantou ontem, o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 está muito perto de ser confirmado oficialmente na vaga de 2 de maio a data em aberto no calendário do Mundial de F1. Hoje é o Autosport inglês que o confirma, referindo que a “Fórmula 1 deu luz verde ao Grande Prémio de Portugal para ocupar o lugar vago no calendário, com equipas a serem informadas na quinta-feira.

Após algumas semanas de incerteza sobre a composição das corridas de abertura do calendário de 2021 da F1, a difícil situação do coronavírus em Portugal tinha suscitado dúvidas sobre se Portugal poderia ou não assegurar uma vaga no calendário. Mas após conversações entre a F1 e os organizadores, nos últimos dias, para se ter uma melhor compreensão da situação no país, entende-se que ambas as partes estão contentes pelo facto do evento poder ir em frente”.

Segundo acrescenta o AutoSport inglês: “Fontes com bom conhecimento da situação dizem que a F1 se comprometeu que Portugal ocupasse o lugar ‘TBC’ no calendário há muito previsto para 2 de Maio. A decisão sobre Portugal significa que é agora oficial que o Bahrein irá realizar a abertura da época a 28 de Março, com a Imola a acolher a segunda ronda a 18 de Abril. Fica entendido que as equipas serão formalmente informadas dos planos do calendário numa reunião da Comissão de F1 que terá lugar na quinta-feira”.