GP de Portugal de Fórmula 1: Muito e bom para os próximos três dias

Está à porta o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1. Depois de uma corrida emocionante em Imola, há quinze dias, o Mundial de Fórmula 1 prossegue este fim-de-semana com o primeiro de dois eventos ibéricos, o Grande Prémio de Portugal.

Antes da viagem da próxima semana a Espanha, a terceira prova do campeonato leva o desporto à cidade de Portimão e ao vizinho Autódromo Internacional do Algarve.

A Fórmula 1 correu no circuito luso pela primeira vez em outubro de 2020 e, juntamente com a falta de familiaridade com o relevo do traçado, as equipas foram desafiadas por uma baixa aderência na pista, na altura, recentemente reasfaltada. Seis meses passados, devem ter melhorado a situação e a Pirelli mantém os compostos mais duros do seu espectro

A Fórmula 1 chega a Portugal com os campeonatos equilibrados. Na classificação dos pilotos, Lewis Hamilton (44 pontos) detém uma vantagem de um ponto sobre Max Verstappen em virtude da volta mais rápida em Imola, enquanto um primeiro pódio de 2021 em Itália deixou Lando Norris (McLaren) em terceiro. Na classificação dos Construtores, Mercedes, com 60 pontos, lidera a Red Bull por sete pontos.

Aguarda-se uma luta Max Verstappen face a Lewis Hamilton pelo triunfo, o que deverá suceder em condições normais de corrida. Cada um deles venceu um Grande Prémio, a Red Bull poderia perfeitamente ter ganho os dois caso tivesse sido mais arrojada na estratégia que utilizou no Bahrein. Já se percebeu que nenhum deles vai tirar pé, no Bahrein a luta foi feroz, e prosseguiu em Imola, quando Verstappen saiu por cima na primeira curva, levando depois a melhor.

Para Sergio Pérez e Valtteri Bottas, é urgente começar a fazer mais pontos. Bottas é quinto atrás de Lando Norris e Charles Leclerc, e Pérez oitavo. Bottas ainda se mostrou no Bahrein, mas Imola foi mau demais para ser verdade, especialmente a forma como tudo terminou, ainda que aí tenha menos culpa que George Russell, que com ele lutava pela oitava posição.

Já Pérez, qualificou-se bem em Imola, mas a corrida correu-lhe muito mal.

O pódio ou a cabeça do segundo pelotão será um duelo para Ferrari e McLaren. Já o foi muitas vezes pelos triunfos, na F1, mas hoje em dia é apenas pelo pódio, o que para ambas, nos tempos que correm, não é nada mau.

A Aston Martin, Alpine e Alpha Tauri podem lutar pelas sobras do que deixarem a McLaren e Ferrari. Aqui, Sebastian Vettel e Fernando Alonso, precisam de fazer melhor do que têm feito.

Contudo, a marca que deixaram na F1 ainda lhes dá latitude. Portimão é uma boa pista para mostrarem o que ainda valem.

Os homens da Alpha Tauri, já pontuaram os dois, mas um em cada corrida. Yuki Tsunoda tem um grande desafio pela frente em Portimão, pois nunca ali correu.

De resto há ainda três equipas que não pontuaram, Alfa Romeo, Williams e Haas, e em condições normais vão continuar assim, mas numa pista como Portimão, surpresas não são de excluir. Quanto a pilotos ainda sem pontos, estão Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi, George Russell, por culpa própria, Sebastian Vettel, que tarda em encontrar-se, Mick Schumacher, Nikita Mazepin e Nicholas Latifi.

A meteorologia não deve afetar a corrida, não está prevista chuva, mas o tempo não vai estar muito quente, 20º, mas a pista, com sol aberto, vai aquecer e isso pode ser desafiante para os pilotos, devido aos pneus. Este ano não deve haver problema com o asfalto, que já tem mais de seis meses, pelo que apesar dos carros estarem em teoria mais lentos, o recorde de Portimão deve cair. Agora, resta esperar pelas 11h30 de amanhã. É pena não haver público. Ironicamente, no mesmo em que escrevemos estas linhas, o Primeiro Ministro do País está a anunciar o desconfinamento…

Horário

Sexta-Feira, 30 de abril

Treino livre 1 11:30 – 12:30

Treino livre 2 15:00 – 16:00

Sábado, 1 Maio

Treino livre 3 12:00 – 13:00

Qualificação 15:00 – 16:00

Domingo, 2 Maio

Corrida 15:00