GP de Portugal de Fórmula 1: Lotação deve ficar-se pelos 27.500 lugares

De acordo com declarações de Paulo Pinheiro, administrador do Autódromo Internacional do Algarve à Agência Lusa, a lotação máxima do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, evento que se realiza no próximo fim de semana, deverá ficar reduzida a 27.500 lugares. O parecer final da Direção-Geral da Saúde só deverá estar disponível amanhã, mas esse deverá ser o limite final. Recorde-se que inicialmente foram colocados à venda 46.000, valor que ofi sendo ajustado com a passagem do tempo. Nas últimas semanas, quando falámos com Paulo Pinheiro, essa lotação já estava nos 38.000, e ainda havia bilhetes para venda, mas neste momento, face à evolução da pandemia de Covid-19, o número final será reduzido.

Não vai ser possível acomodar espetadores no Peão, sendo que as pessoas serão encaminhadas para outras bancadas. Pode haver necessidade de cortar, mas Paulo Pinheiro revelou acreditar que, com as desistências que entretanto se verificaram, nomeadamente de estrangeiros, será possível assegurar a presença de todos os adeptos portugueses que compraram bilhete. Vamos ver qual será a palavra final da DGS, mas para já parece afastada a possibilidade de não haver público nas bancadas. Mesmo que se confirmem os 27.500 espetadores, será positivo e em linha das 30.000 pessoas que estiveram no GP da Rússia de Fórmula 1.