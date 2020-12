GP de Portugal de Fórmula 1 de regresso em 2021?

Segundo foi referido na F1TV, Portugal está na calha para ficar com a data de 25 abril, que ainda está em aberto, no calendário da Fórmula 1 de 2021. Segundo referiram os comentadores, trata-se de um rumor que corre no Paddock da F1. É sempre um bom sinal o nome de Portugal ser referido, ainda mais numa data tão importante para o país.

