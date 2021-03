GP de Portugal de Fórmula 1: Corridas de Suporte

Para completar o fim-de-semana juntam-se como corridas de suporte do GP de Portugal de Fórmula 1, o Internacional GT Open, que regressa ao circuito algarvio, após a sua última corrida em Portimão, em 2013 e que vem acompanhado do Euroformula Open, que irá realizar a sua estreia no Algarve. Para fechar um programa de corridas em grande, temos também a primeira corrida da temporada do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV, a única competição portuguesa no Grande Prémio de Fórmula 1.