GP de Portugal de Fórmula 1 confirmado a 2 de maio

A Fórmula 1 confirmou a realização do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, que terá lugar no dia 2 de maio, na ‘slot’ que estava em aberto no calendário. Está feita a confirmação oficial que Portimão receberá o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 de Heineken no dia 2 de Maio, sendo a nossa prova a terceira ronda de uma competição que tem previstas 23 corridas.

Em outubro passado, a F1 regressou a Portugal, pela primeira vez em 25 anos, com Lewis Hamilton a vencer e a bater o recorde de triunfos na F1, o 92º da sua carreira e agora Portugal recebe a F1 pelo segundo ano consecutivo.

Para ajudar à ‘festa’, a F1 e o AIA estão a trabalhar com o pressuposto da presença de público: “Estamos entusiasmados por anunciar que a Fórmula 1 vai voltar a correr em Portimão, após o enorme sucesso da corrida no ano passado”, disse Stefano Domenicali, Presidente e CEO da Fórmula 1.

“Queremos agradecer ao promotor e ao Governo português pelo seu trabalho e dedicação em levar-nos até este ponto. Estamos confiantes e entusiasmados com a nossa temporada de 2021, tendo demonstrado no ano passado que foi possível realizar 17 corridas em segurança e agora esperamos receber novamente os adeptos em Portimão esta temporada, de uma forma segura, e estamos a trabalhar com o promotor sobre os detalhes desse plano”.

Rita Marques, Secretária de Estado do Turismo de Portugal, acrescentou: “A realização de grandes eventos no nosso país é muito importante para a imagem e promoção internacional de Portugal como destino turístico, e por isso é com grande interesse que vemos o regresso da Fórmula 1 ao Algarve em 2021. Quero agradecer à FIA e à F1 pela sua confiança em Portugal, no Algarve e no Autódromo Internacional do Algarve, escolhendo o nosso país para acolher uma prova do calendário da F1, e para expressar o nosso total empenho em torná-la um grande sucesso”.

Data mais esperada

Tendo em conta a evolução da pandemia, a FOM teve de voltar este ano a procurar alternativas para corridas na Europa, e, já sabíamos, Portugal estava na linha da frente para assegurar a sua prova.

A FOM tinha um plano e esse sempre incluiu a prova portuguesa. Tendo em conta o que se estava a passar com as provas da Ásia e Oceania, havia que ter paciência relativamente às datas.

Primeiro pensou-se que a prova portuguesa do Autódromo Internacional do Algarve, seria alocada na data inicialmente do GP do Vietname, 25 de Abril, mas depressa se percebeu que a data mais favorável seria no espaço temporal que medeia entre a data que esteve inicialmente planeado o Grande Prémio da China, 11 de abril, e o Grande Prémio de Espanha que sempre esteve previsto para 9 de maio. Ou seja, dependia como a FOM quisesse escalonar o calendário, pois tinha desde os dias 11 de abril, 18 de abril, 25 de abril e 2 de maio. A decisão, como se sabe agora foi arrancar no Bahrein a 28 de março, rumar a Imola a 18 de abril, sendo Portugal a terceira prova, a 2 de maio, antes da caravana da F1 rumar a Espanha.