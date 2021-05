GP de Portugal de F1: Red Bull melhor em corrida, Mercedes em qualificação

A Red Bull teve um primeiro dia de treinos livres agridoce, pois apesar de já terem percebido que o carro está bem em Portugal, tiveram, por outro lado, alguns problemas chatos, com Max Verstappen a queixar-se de vibrações no primeiro treino e depois um problema do travão ‘brake by wire’ no segundo treino livre.

Verstappen esteve sempre muito bem no primeiro setor da pista portuguesa e razoavelmente forte no segundo, mas no setor final a Mercedes está bem melhor e aí que se decide como se chega à reta onde se pode ultrapassar mais facilmente. Mas foi aí onde o Red Bull perdeu tempo tanto nas suas tentativas de rodar com pouco combustível, com pneus macios, no segundo treino.

Ainda assim Verstappen foi apenas 0,143s mais lento do que os Mercedes – e quando o último ritmo de simulação de qualificação da Red Bull foi corrigido (ajustado à carga de combustível e a ‘idade’ dos pneus), os dados mostram que a Red Bull tem o carro mais rápido, mas por muito pouco: 0,05s, o que é semelhante ao que se passou nas duas primeiras corridas da época: “O carro devolveu um bom feeling, mas ainda há algum trabalho a fazer”, disse Verstappen. “Mas no geral, sim, está bem”.

O holandês, que está apenas um ponto atrás de Lewis Hamilton na luta do campeonato, lamentou aderência da pista tendo em conta os pneus que a Pirelli escolheu: “foi muito complicado e é uma pena, porque tudo tem somente a ver com os pneus, a temperatura dos pneus, e não deveria ser assim, mas é igual para todos: Parece que [estamos perto da Mercedes mas ainda temos trabalho a fazer”.

Já o seu companheiro de equipa, Sergio Perez teve uma leitura semelhante do desempenho do carro, mas espera que se consigam encontrar soluções: “Temos um ritmo bastante bom, por isso devemos definitivamente lutar pela pole”, disse.

Quanto ao mexicano, o seu ritmo de corrida parece ainda mais impressionante, e a Red Bullparece ter uma vantagem sobre a Mercedes nesta métrica de 0.25s por volta. Mas será que conseguem tirar partido disso no domingo? Como se vão sair nas condições escorregadias na qualificação? Respostas para mais logo…