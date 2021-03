GP de Portugal de F1: Público ou não, ainda não há decisão…

Continua a não haver decisão oficial quanto à presença, ou não, de público nos Grandes Prémios de Portugal de MotoGP e Fórmula 1. Apesar de fonte do Governo ter dito ao Expresso que não vai haver público nos dois eventos, a verdade é que os dias passam e a decisão oficial, a que realmente conta, não foi divulgada.

O AutoSport sabe que há esta semana uma reunião que deve ser decisiva nesse sentido, pelo que só resta aguardar pela decisão oficial.

Há pressões na Assembleia para que a decisão não seja a que o Expresso divulgou, alegando-se que Portugal perde uma grande oportunidade de mostrar o bom trabalho que tem feito: “Grandes eventos, F1 e MotoGP, com bancadas totalmente desertas antes do verão é a imagem que o Algarve e o país não podem projetar”, referiram em comunicado, parlamentares Cristóvão Norte, Rui Cristina e Ofélia Ramos, deputado do PSD eleitos pelo Algarve.

Sendo verdade que as coisas em outubro não correram como deveriam, também é verdade que não foi registado qualquer surto originário no GP de Portugal de F1. Há dados da DGS que o comprovam.

A preocupação com a imagem que o Algarve pode projetar ao não ter público no AIA nos dois eventos, é grande, mas resta esperar pela decisão final. Esta semana pode ser decisiva.