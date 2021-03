GP de Portugal de F1: Público é possível, apesar das medidas do Governo

O Governo divulgou ontem ao fim do dia as medidas para o desconfinamento em Portugal e entre elas está a data de 3 de maio como ponto de partida para a existência de público nos estádios (moderado, claro, até ver) sendo que no que à F1 diz respeito. Quanto à Fórmula 1, que se realiza no fim de semana de 30 de abril a 2 de maio, fonte próxima do Governo disse ao Expresso que é possível que o Grande Prémio de Portugal possa ter público, sendo que neste momento é cedo para prever com que percentagem da lotação do circuito o AIA vai trabalhar. O ano passado, essa percentagem foi-se alterando de acordo com o evoluir da situação, tendo a lotação final ficado nos 27500 espectadores. Vamos ver o que sucede este ano, para já a informação ainda não é oficial.