GP de Portugal de F1: Luta no 2º pelotão ao rubro

O Grande Prémio de Portugal é a 12ª prova do Mundial de Fórmula 1 de 2020 com a disciplina a regressar ao nosso País após 24 anos de interregno. O desafio é novo para todos, já que a última vez que houve testes de Fórmula 1 no Autódromo Internacional do Algarve, foi em 2009.

O circuito da encosta a norte da cidade de Portimão já foi comparado a Spa-Francorchamps, embora à escala, pois também é definido pelas frequentes mudanças de elevação.



A pista apresenta uma grande variedade de curvas e também uma longa reta que mede quase um quilómetro de comprimento. Uma série de curvas cegas também fazem parte da ‘ementa’, que fazem lembrar o Circuito das Américas, em Austin. Com a ausência de dados históricos, conseguir afinar os monolugares na perfeição será complicado. Para complicar as coisas, destaca-se também o facto de toda a pista ter sido reasfaltada recentemente.

Para melhor lidar com as exigências incertas do layout e da nova superfície, a Pirelli trouxe para Portimão os pneus mais duros da gama. Na classificação dos Pilotos, Lewis Hamilton, que igualou no Nurburgring as 91 vitórias na carreira de Michael Schumacher, tem uma vantagem de 69 pontos sobre o companheiro de equipa na Mercedes, Valtteri Bottas. O abandono de Bottas no Nurburgring permitiu à Red Bull e a Max Verstappen reduzir a diferença para o finalndês para apenas 14 pontos.



Entretanto, o primeiro pódio de Daniel Ricciardo desde 2018 elevou o australiano para quarto na classificação, agora com 78 pontos, 10 de vantagem sobre o Racing Point de Sergio Perez. Na batalha pela coroa dos Construtores, a Mercedes tem 391 pontos, 180 à frente da segunda colocada, a Red Bull, e este fim-de-semana os Flechas de Prata, que agora são negros, têm uma pequena hipótese de selar um sétimo título consecutivo.

Para tal, a equipa precisaria de marcar 40 pontos ou mais do que o seu rival mais próximo. Atrás dos dois primeiros, a Racing Point ultrapassou a McLaren e está agora no terceiro lugar com 120 pontos, embora a equipa baseada em Woking esteja apenas quatro pontos mais atrás sendo que o pódio de Ricciardo colocou a Renault em quinto, dois pontos atrás da McLaren.