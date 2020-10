GP de Portugal de F1: Horários

O programa do evento não inclui só a Fórmula 1. Estão previstas duas competições de suporte, a GT Cup Exhibition Race e a Sports Prototype Cup. Na Sports Prototype Cup Revolution Cup, já é conhecida a lista de inscritos e o destaque vai para Sir Chris Hoy, sete vezes medalhado nos Jogos Olímpicos, no ciclismo. Hoy já participou nas 24h de Le Mans, em 2016, com o Ligier JS P2-Nissan da Algarve Pro Racing, onde vez equipa com Michael Munemann e Andrea Pizzitola.

O CEO da Autódromo Internacional do Algarve, Paulo Pinheiro, também vai correr, juntamente com Roger Green, no carro #82 da Parkalgar by 360 Racing. Em termos de língua portuguesa, temos o piloto brasileiro Joaquim Penteada, que já correu as 24h de Portimão, e o angolano Arnaldo Van Duhnem.

Na GT Cup Exhibition Race, à hora do fecho desta edição os nomes ainda não eram conhecidos.

O progama inicia-se 6ª Feira às 9h00 da manhã, e estende-se até às 17h30. No sábado, arranca às 10h25 termina às 16h25 e no domingo, a primeira corrida do dia é às 9h15, com o GP de Portugal de F1 a terminar por volta das 15h00.

Programa

Sexta-Feira, 23 de Outubro

GT Cup Exhibition Race Treinos Livres 09:00 – 09:25

Sports Prototype Cup Treinos Livres 09:50 – 10:20

Formula 1 Treino Livre 1 11:00 – 12:30

GT Cup Exhibition Race Qualificação 13:45 – 14:10

Formula 1 Treino Livre 2 15:00 – 16:30

Sports Prototype Cup Qualificação 17:00 – 17:30



Sabado, 24 de Outubro

GT Cup Exhibition Race Corrida 1 (20 Min) 10:25 – 11:10

Formula 1 Treino Livre 3 11:00 – 12:00

Formula 1 Qualificação 14:00 – 15:00

Sports Prototype Cup Corrida 1 (35 Min) 15:45 – 16:25



Domingo, 25 de Outubro

GT Cup Exhibition Race Corrida 2 (20 Min) 09:15 – 09:40

Sports Prototype Cup Corrida 1 (35 Min) 10:20 – 11:00

Formula 1 Apresentação dos Pilotos 11:20 – 12:00

Formula 1 Hino Nacional ‘A Portuguesa’ 12:54 – 12:56

Formula 1 Grande Prémio (66 voltas) 13:10 – 15:10