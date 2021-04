GP de Portugal de F1: Hamilton e Verstappen queixaram-se dos pneus (vídeo)

A Mercedes liderou as duas sessões de treinos livres, Valtteri Bottas foi o mais rápido na primeira e Lewis Hamilton na segunda. Mas o mais significativo do dia foi o facto dos pilotos se terem queixado dos pneus, que são demasiado duros e também pela ‘inconfidência’ de Toto Wolff: O Grupo Volkswagen bem para a F1 com a red Bull em 2025. Jorge Girão, jornalista do Autosport, está no AIA e conta-nos tudo.