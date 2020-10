GP de Portugal de F1 gerou €13 milhões de retorno… mediático

Só na imprensa nacional, o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 gerou €13 milhões de retorno mediático. O regresso da Fórmula 1 a Portugal gerou perto de 1.500 notícias só no fim de semana em que se realizou o Grande Prémio no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. De acordo com a análise de clipping da Mediamonitor, da Marktest, só entre sexta-feira e domingo foram identificadas 1.453 notícias nos meios nacionais, com um retorno financeiro estimado em €13,1 milhões. Embora a maioria das notícias tenha sido publicada em suporte online (956), foram as 318 notícias e reportagens veiculadas pelos principais canais de televisão nacional que estiveram na origem da maior fatia do retorno mediático gerado pela prova: €10,9 milhões.

A televisão foi também o meio responsável pelo maior volume de GRP’s (48% do total), com um registo acumulado de 538,6%. No domingo, dia em que se realizou a prova propriamente dita, foi quando foi identificado o maior número de notícias, com quase metade do total (703).