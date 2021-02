GP de Portugal de F1: Foi a mais vista das novas corridas

A Fórmula 1 divulgou hoje as audiências de 2020, e há um dado muito interessante: O Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 foi das novas corridas do calendário, a que mais audiência teve. O Grande Prémio mais visto do ano foi o da Hungria, com 103,7 milhões de espetadores, sendo que entre as novas, a corrida de Portugal foi vista por 100.5m, 98,1m para a segunda corrida do Bahrein e 89,1m para a Turquia: ”É sempre um motivo de satisfação e orgulho! A primeira vez que houve uma corrida de F1 no nosso circuito, e em Portugal ao fim de 24 anos, sermos a melhor das novas corridas é sempre bom, dá-nos motivação para continuar a trabalhar…”, disse Paulo Pinheiro, CEO do Autódromo Internacional do Algarve, ao AutoSport.