GP de Portugal de F1 FIA Fast Fast, a versão standard que será utilizada

O circuito do AIA tem a possibilidade de ter 32 diferentes configurações de pista, com perímetros que vão dos 3.465m (mais curto) aos 4.684m da versão Fórmula 1, a que está homologado em Grau 1 – a que permite os F1 – pela FIA e pela FIM (MotoGP) para receber competições auto e moto, ao mais alto nível. Os vários traçados permitem aos utilizadores escolher entre versões mais rápidas e desafiadoras e outras mais lentas e técnicas. No fim de semana de 23 a 25 de outubro, a Fórmula 1, bem como as restantes competições vão utilizar a versão FIA Fast Fast (F1), que é considerada a versão standard, ou seja, na primeira curva não fazem a chicane, seguem para a curva três, onde se fará a primeira grande e forte travagem a cada volta. Fique com uma ideia como será

Dados da pista

Comprimento 4.684m

Comprimento das retas 3.204m (68,3%)

Comprimento das curvas 1.488m (31,7%)

Largura 14m

Número de curvas 16

Direitas 9

Esquerdas 7

Raio de curvatura mínimo 18m

Raio de curvatura máximo 160m

Subida máxima 6,2%

Declive máximo 12,0%

Inclinação máxima 8.0%

Inclinação mínima 2.0%

Reta principal

Comprimento 969 m

Largura 18 m

Boxes

42 boxes x 135 m2 cada = 5,670 m2

Paddock

72,000 m2