GP de Portugal de F1: Ferrari na frente do segundo pelotão?

O título é uma pergunta, mas a resposta é quase de certeza: sim! Claro que ainda só decorreram dois treinos livres, o que aí vem, especialmente a qualificação é bem mais importante para ter certezas, mas trabalhamos com dados e estes dizem que a Ferrari está, para já, melhor que a McLaren em Portugal.

Resumindo, a McLaren pode estar em terceiro no campeonato dos construtores, mas parece que os principais rivais, a Ferrari têm a vantagem em Portimão.

A equipa italiana, que levou um novo fundo plano para a última ronda, em Imola, alterou-o novamente e trouxe outro ainda mais atualizado para Portugal, para os treinos de sexta-feira antes do tirar do carro, para o resto do fim-de-semana.

Os números refletem muito favoravelmente, tanto na métrica de corrida, de séries curtas e longas, com a Scuderia a 0,33s do ritmo da frente, nas simulações de qualificação, em terceiro, e mantêm essa projeção para a simulação de corrida, embora aí caiam para 0,59s fora do ritmo: “As séries curtas foram positivas, as séries longas também pareceram bastante boas, embora um pouco menos do meu lado, por isso preciso de trabalhar um pouco nisso”, disse Charles Leclerc. “Penso que esta é a principal fraqueza para mim, mas o Carlos (Sainz) esteve bem no outro carro, por isso só preciso do ajustar um pouco e deverá ser melhor amanhã”.

Sainz liderou brevemente a ‘corrida’ no ano passado com a McLaren e parece destacar-se em condições de baixa aderência: “Eu gosto de condições de baixa aderência”, disse Sainz. “É sempre algo que acho que está na minha natureza e gosto do incómodo de ter de encontrar aderência em locais onde não há. Mas, ao mesmo tempo, vimos em Imola que na sexta-feira tendemos a ser um pouco mais fortes do que talvez no sábado, domingo. É por causa do combustível, ou motor, não tenho a certeza. Depois vemos outras equipas a dar passos maiores no sábado – por isso vou manter-me cauteloso e ver como corre amanhã”.