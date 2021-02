GP de Portugal de F1: Decisão em duas semanas

A data que continua em aberto no Mundial de Fórmula 1, 2 de maio, está ‘reservada’ para o GP de Portugal de Fórmula 1, o processo foi, há muito enviado para o governo português, mas com a situação gravosa que existe de momento em Portugal e devido ao facto da Fórmula 1 trabalhar com muito avanço, para não ter surpresas, surgiu hoje na imprensa internacional a possibilidade de se correrem, novamente, duas vezes no Bahrein, caso a prova portuguesa não se possa realizar na data em aberto.



As equipas, quando foram questionadas sobre a sua preferência, caso existisse essa possibilidade, todas responderam Portimão, mas as atuais condições que vivemos no nosso país estão, naturalmente, a atrasar este processo.

A questão tem contornos muito simples, que permitem perceber facilmente o que está a acontecer. Tendo em conta o valor que Portugal tem de pagar para ter Fórmula 1 este ano em Portugal, só faz sentido caso possa haver público nas bancadas, tal como sucedeu na corrida do ano passado, mas com a atual situação que se vive, é impossível sequer, prever o que pode acontecer daqui a três meses.

Seja como for, ainda há tempo para protelar a decisão final, e esse período que temos pela frente, será decisivo na decisão que irá ser tomada, pois nessa altura já haverá sinais claros quanto à tendência da pandemia. Se a resposta tivesse que ser dada hoje, como se calcula, seria totalmente impossível, mas há algum tempo para a “poeira assentar” mais um pouco e esse período ser decisivo para o desfecho.

Resumindo muito a questão: é preciso que a pandemia abrande para se poder projetar minimamente o futuro a 90 dias.



Pelos mesmos motivos, a F1 precaveu-se e transferiu os testes de pré-época de Barcelona para o Bahrein, isto na sequência do adiamento do Grande Prémio da Austrália de F1, mas se Portugal não puder avançar, o mais provável é uma segunda corrida no Bahrein e isso iria ter efeitos no calendário. A primeira corrida do ano está prevista para o Bahrein a 28 de março, e caso tenha que haver outra a 4 de abril no mesmo local a corrida prevista para 18 de abril em Imola teria de ser atrasada uma semana, para 25 de abril, o que iria anular a data de 2 de maio.

Naturalmente a F1 nada diz neste momento, porque tudo, como sempre, está a ser tratado nos bastidores.