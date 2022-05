GP de Miami, volta 41: Incidente com Lando Norris provoca Safety Car | AutoSport

A corrida continuava algo morna, mas na volta 41, um toque entre Lando Norris e Pierre Gasly motivou a destruição do pneu traseiro direito e acabou com a corrida do #4 da McLaren. Com este Safety Car a corrida pode animar, pois as distâncias anulam-se. Várias equipas fizeram parar os seus pilotos e agora podemos ter uma corrida mais animada. Sergio Pérez parou, tal como George Russell que agora está na sétima posição.

LAP 41/57



Contact between Norris and Gasly 💥



The McLaren driver goes spinning out of the race



⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/iA6UYaDCnS — Formula 1 (@F1) May 8, 2022