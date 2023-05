GP de Miami: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? | AutoSport

Max Verstappen voltou às vitórias em mais um Grande Prémio dominado pela Red Bull. O piloto neerlandês teve um contratempo na qualificação, mas teve mérito na forma como soube gerir os pneus e tirar partido de uma estratégia diferente. Depois da paragem obrigatória, saiu pouco atrás de Sergio Pérez, o polesitter, e conseguiu ultrapassar o companheiro de equipa para alcançar de vez a liderança que levou até ao fim.

Também Fernando Alonso regressou ao pódio e conquistou pela quarta vez em cinco corridas o terceiro lugar da classificação. Atrás de si, George Russell fez uma boa corrida, assim como Lewis Hamilton no segundo ‘stint’, enquanto a Ferrari não conseguiu mais do que o quinto posto de Carlos Sainz e o sétimo de Charles Leclerc.

O que queremos aferir dos leitores do AutoSport é a sua opinião sobre quem foi o Melhor Piloto do Dia do Grande Prémio do Azerbaijão.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool