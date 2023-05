GP de Miami: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultados | AutoSport

Max Verstappen voltou às vitórias em mais um Grande Prémio dominado pela Red Bull. O piloto neerlandês teve um contratempo na qualificação, mas teve mérito na forma como soube gerir os pneus e tirar partido de uma estratégia diferente. Depois da paragem obrigatória, saiu pouco atrás de Sergio Pérez, o polesitter, e conseguiu ultrapassar o companheiro de equipa para alcançar de vez a liderança que levou até ao fim.

Também Fernando Alonso regressou ao pódio e conquistou pela quarta vez em cinco corridas o terceiro lugar da classificação. Atrás de si, George Russell fez uma boa corrida, assim como Lewis Hamilton no segundo ‘stint’, enquanto a Ferrari não conseguiu mais do que o quinto posto de Carlos Sainz e o sétimo de Charles Leclerc.

No resultado da sondagem, Max Verstappen foi o piloto mais votado com 58.1% dos votos, seguido de Fernando Alonso (16.3%) e Lewis Hamilton (14.5%) no top3.

VOX POP

leandro.marques: “O do dia só pode ser o Max. Mas eu acho que estás sondagens deveriam refletir todo um fim de semana. A corrida é o pináculo mas a qualificação também tem “uma palavra a dizer”. Se a votação refletisse o fim de semana a minha escolha seria Checo, assim só poderá mesmo ser Max.”

917/30: “Voto K. Mag, autor de uma corrida cheia de garra e com belas disputas pelo meio. Max fez uma grande exibição a mostrar bem (se dúvidas houvesse) em condições normais a diferença de andamento entre os dois pilotos da RB. Uma nota ainda para Alonso (muito bem mais uma vez) e em particular para Russell que bateu por larga margem o seu colega de equipa.”

scirocco: “Claramente o Max. Performance e Estratégicamente alguns furos acima da concorrência especialmente do seu companheiro de equipa. Boa performance (outra vez…whatelse) do F. Alonso, a mostrar mais uma vez que com um carro que pudesse lutar pelas vitórias seria um adversário temivel.”