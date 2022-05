GP de Miami F1, volta 40: Ameaça de chuva para animar a corrida | AutoSport

A corrida tem tido algumas lutas, mas muito poucas para o que se esperava. Max Verstappen continua a liderar de forma tranquila, com uma boa margem para Charles Leclerc. Carlos Sainz, Sergio Pérez e George Russell estão no top 5. Russell está a tentar “pescar” um Safety Car ou algum Virtual Safety Car, ainda com os mesmos pneus com que começou a corrida. No resto do pelotão não vemos grande animação com vários “comboios DRS”. Há ameaça de chuva no ar, mas para já é apenas uma ameaça.