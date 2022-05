GP de Miami F1, Volta 25: Red Bull controla corrida | AutoSport

Depois das 10 primeiras voltas, começava-se a notar que a Red Bull tinha vantagem sobre a Ferrari, com uma gestão aprimorada dos pneus, enquanto Charles Leclerc parecia estar com dificuldades. Começamos a ver as primeiras paragens na volta 13, com Kevin Magnussen e Yuki Tsunoda a serem os primeiros a trocar de borrachas.

A corrida entrou numa toada mais calma e os pilotos pareciam estar a gerir os stints para conseguirem as estratégias projetadas. Leclerc parecia estar com dificuldades e na volta 25 entrou para as boxes para colocar os pneus duros.