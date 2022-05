GP de Miami F1, volta 10: Max Verstappen passa para a frente da corrida. | AutoSport

Cinco carros escolheram os pneus duros para o arranque da prova. Lance Stroll, Sebastian Vettel, George Russell, Nicholas Latifi e Esteban Ocon escolheram as borrachas mais duras para começar a prova. A temperatura da pista aproximava-se dos 50 graus Celsius no arranque com as bancadas cheias.

No arranque Charles Leclerc aguentou a liderança, mas Carlos Sainz não conseguiu aguentar Max Verstappen que tratou de se colocar no segundo lugar. Lewis Hamilton teve um mau arranque e perdeu dois lugares, mas Fernando Alonso fez um arranque tremendo, ganhando quatro posições, mais uma do que Daniel Ricciardo e Mick Schumacher, os melhores na largada. George Russell teve também um mau arranque, perdendo três lugares.

Lewis Hamilton ganhou o lugar a Alonso e subiu ao sétimo lugar na volta 3. Daniel Ricciardo não aproveitava o bom trabalho no arranque e foi passado por Kevin Magnussen e Mick Schumacher. Lewis Hamilton queixava-se de danos na traseira do seu carro, depois de um toque de Alonso, mas conseguia também passar por Pierre Gasly, com um ritmo interessante. A tarde de Zhou Guanyu acabou mais cedo e o piloto chinês foi obrigado a desistir, na volta 7.

Na volta 9, Verstappen roubou a liderança a Leclerc, que começava a ter problemas com os seus pneus. Com a vantagem da Red Bull nas retas, Leclerc não tinha argumentos para passar o adversário da Red Bull. Neste momento a Red Bull parece estar melhor na corrida e Verstappen tem alguma vantagem.