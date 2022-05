GP de Miami F1, Toto Wolff: “Algumas coisas entendemos, outras não” | AutoSport

A Mercedes deu um passo atrás na performance, hoje, em Miami. Depois de uma sexta feira positiva, com George Russell em destaque, sendo constantemente dos mais rápidos, hoje vimos uma Mercedes de novo com muito porpoising, ao contrário do dia anterior. Toto Wolff admitiu que a equipa experimentou novas afinações que pioraram o carro. O lado positivo é que a equipa entendeu algumas coisas… o negativo é que ainda falta entender muito mais:

“O equilíbrio do carro não melhorou. Vimos algum desempenho que foi real no TL2. Conseguimos colocá-lo no ponto ideal, hoje no TL3 estivemos completamente fora da janela ótima, com as experiências. Voltamos um pouco atrás, mas o carro ainda está a saltar como um canguru e é por isso que estamos fora”, disse Wolff à Sky Sports após a sessão em Miami. “A diminuição da performance ajudou a entender o que se passa. Nunca é apenas uma coisa. Tivemos um bom carro ontem à tarde, pioramo-lo um pouco. Algumas coisas entendemos, outras não”, concluiu Wolff.