GP de Miami F1: Segundo fim de semana sprint do ano

O Grande Prémio de Miami de 2024, sexta ronda do campeonato do mundo de F1, é o segundo de seis eventos em formato Sprint nesta temporada, num fim de semana recheado de ação no traçado citadino.

O Autódromo Internacional de Miami é um circuito de 5,412 km com 19 curvas (7 à direita e 12 à esquerda) e é percorrido em 57 voltas. A pista utiliza parques de estacionamento, estradas de serviço e algumas estradas públicas, com alterações de elevação incorporadas, especialmente entre as curvas 13 e 16, onde passa por baixo de viadutos de autoestrada.

Existem três zonas DRS – nas curvas 1, 11 e 17 – que criam pontos de ultrapassagem privilegiados. As altas velocidades são típicas devido ao DRS e aos cones de aspiração, com Lance Stroll a atingir 355 km/h durante a corrida do ano passado.

A história da prova

O GP de Miami marca a 80ª corrida de F1 nos EUA, tornando-o o segundo país anfitrião mais frequente, atrás da Itália (107). Onze circuitos americanos já sediaram corridas, sendo Watkins Glen e Indianápolis os mais frequentes. Hamilton e Verstappen partilham o maior número de vitórias nos EUA (6 cada), enquanto a Ferrari lidera como a equipa mais bem-sucedida com 14 vitórias.

Na história da corrida, Max Verstappen (Red Bull) venceu em 2022 e 2023, enquanto Lando Norris (McLaren) conquistou a sua primeira vitória na F1 aqui em 2024. Os pilotos que fizeram a pole – Leclerc, Perez e Verstappen – nunca ganharam a corrida, mas sempre terminaram em segundo. Apenas seis pilotos subiram ao pódio: Verstappen, Norris, Leclerc, Perez, Alonso e Sainz.

Um fim de semana diferente

No que diz respeito aos aspetos específicos do fim de semana Sprint, desde 2023, uma alteração das regras permite que as equipas modifiquem as afinações dos carros entre a corrida Sprint e a qualificação do Grande Prémio de domingo, fornecendo dados valiosos da corrida real para ajustes – especialmente no comportamento dos pneus. A Sprint utiliza menos combustível, mas as equipas utilizam simulações para ter em conta as diferenças de desempenho.

Os compostos escolhidos

Para o Grande Prémio de Miami, a Pirelli irá fornecer os mesmos compostos de pneus utilizados na Arábia Saudita: C3 (duro), C4 (médio) e C5 (macio) – um pouco mais macio do que no ano passado.

A superfície da pista é lisa, com forças moderadas sobre os pneus, mas as altas temperaturas (mais de 55 °C no ano passado) farão com que a degradação térmica seja uma preocupação fundamental. A repavimentação em 2023 significa que os níveis de aderência irão melhorar ao longo do fim de semana, ajudados por corridas de apoio como a F1 Academy e a Porsche Carrera Cup North America.