GP de Miami, F1: Quem foi o Melhor Piloto do Dia (MPD)?

Oscar Piastri voltou a mostrar que é o piloto mais forte da McLaren nesta fase e venceu o GP de Miami. Com um arranque frenético, Verstappen falhou a abordagem à curva 1 e na luta com Lando Norris, “empurrou” o adversário para fora de pista (incidente de corrida). Kimi Antonelli subiu a segundo, mas Piastri rapidamente tratou de se colocar atrás de Verstappen e passar o homem da Red Bull. Lando Norris, com esforço, regressou ao segundo lugar, mas Piastri já tinha tirado bilhete e estava demasiado longe para tentar a vitória.

A luta pelo terceiro lugar dependeu de um Virtual Safety Car, aproveitado por George Russell, que passou Verstappen nas boxes e agarrou um lugar no pódio, apesar do fraco andamento ao longo de todo o fim de semana. Verstappen contentou-se com o quarto posto, seguido de Alex Albon, com um excelente quinto lugar. Kimi Antonelli ficou em sexto, à frente dos Ferrari que nos serviram uma luta interna feita mais no rádio do que em pista. Leclerc ficou à frente de Hamilton, numa corrida gerida de forma titubeante por parte da Scuderia. Sainz, apanhado numa posição frágil no fim de um VSC (perdeu dois lugares para os Ferrari) e Yuki Tsunoda completaram o top 10.

Quem foi o Melhor Piloto do Dia? Quem se destacou no GP de Miami? O leitor tem a palavra: