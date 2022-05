GP de Miami F1: Pilotos pessimistas quanto à qualidade da corrida | AutoSport

Os pilotos tiveram a primeira amostra do que a novíssima pista de Miami tem para dar e as primeiras impressões não foram as melhores. As características das pista parecem não ajudar ao espetáculo e os pilotos temem que a corrida no domingo não seja tão entusiasmante quanto era esperado. Vimos muitos piões no dia de ontem que foram motivados pela falta de aderência da pista, o que poderá afetar a corrida.

“É realmente decepcionante que não haja aderência fora de trajetória, as corridas serão más por causa disso”, comentou Sergio Perez, da Red Bull. “Assim que vamos fora da trajetória, não há aderência, está feito.”

“Há boa aderência na trajetória de corrida e uma aderência muito baixa fora dela, o que dificultará as ultrapassagens”, disse o líder do campeonato Charles Leclerc. “É também bastante agressivo nos pneus, pelo que será importante geri-los bem durante toda a corrida”.

O sete vezes campeão do mundo, Lewis Hamilton, referiu ressaltos na pista e criticou a apertada chicane, que vai funcionar como um “funil” durante a corrida:

“Pensa-se que as pessoas nos dias de hoje deveriam ser capazes de fazer uma pista plana relativamente fácil”, disse o piloto da Mercedes. “Não sei se eles serão capazes de resolver isso durante a noite e melhorá-la. Caso contrário, a pista é bastante agradável de pilotar- excepto a chicane. Não quero dizer o que penso, mas a chicane é muito apertada. Lembra-me de estar num parque de estacionamento do B&Q quando eu tinha seis anos de idade, a andar de kart entre carros. É uma curva que talvez no futuro possam remover, o que irá melhorar a pista”.

“Há muitos ressaltos em alguns lugares, o que não estávamos à espera”, disse Lando Norris. “Penso que todos esperavam que fosse uma pista muito suave. Mas não é. A superfície é muito complicada, vai-se fora de trajetória e é praticamente o fim do jogo, fazemos pião e vamos contra a parede. É por isso que vimos muita gente a bater nas barreiras. Se vamos fora da trajetória, é terrível. Espero que eles possam fazer algo um pouco melhor. Não sei o quê. Quando eles limpam a pista, ajuda, como esta manhã havia muitos berlindes [de borracha] e assim quando vamos fora de trajetória é “game over”. No TL2 começou melhor, mas logo que os berlindes começaram a acumular, foi terrível. Não vai ser ótimo para as corridas. É como uma trajetória a que temos de nos agarrar e é só isso. É restritivo, não se pode fazer muitas diferenças em comparação com outras pessoas, por isso limita-nos um pouco”.