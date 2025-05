GP de Miami F1: Meteorologia deverá afetar o desenrolar da corrida

O Grande Prémio de Miami de 2025 enfrenta uma elevada probabilidade de perturbações, com a previsão de tempestades que atingirão o seu pico logo no início da corrida, às 16 h. Embora o tempo estivesse calmo no início do dia, as células de tempestade estão a desenvolver-se a sul e espera-se que se desloquem para o interior a partir do Golfo do México ao início da tarde. De acordo com algumas previsões, a probabilidade de chuva aumenta para 99% por volta da hora da corrida, com ventos fortes de sul-sudeste a intensificarem as condições.

Esta altura pode ter um impacto significativo na estratégia e segurança da corrida, especialmente durante as primeiras voltas. A corrida de Sprint no início do fim de semana proporcionou uma antevisão útil, uma vez que a chuva forte atrasou o início, mas a pista secou rapidamente assim que a chuva parou, permitindo que os pilotos terminassem com slicks. Espera-se um padrão climatérico semelhante para hoje, com uma melhoria das condições esperda por volta das 18:00 horas locais. Se a corrida for adiada ou tiver bandeira vermelha, as equipas poderão ter de se adaptar a uma superfície de pista em rápida evolução e a uma aderência limitada dos pneus.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA