GP de Miami, F1: Max Verstappen deu as boas-vindas à primeira filha

Max Verstappen tornou-se pai após o nascimento da sua filha Lily com a companheira Kelly Piquet, antes do Grande Prémio de Miami. O piloto da Red Bull partilhou a notícia nas redes sociais, expressando a sua alegria pela chegada da sua primeira filha. Como resultado, faltou às obrigações do dia da imprensa antes do fim de semana da corrida.

Verstappen entra no restrito clube dos “papás” onde se junta a Nico Hulkenberg. O resto da grelha não tem filhos.

Apesar de se ter tornado pai, Verstappen continua concentrado no campeonato e está pronto para competir no fim de semana do Grande Prémio Sprint de Miami, com o objetivo de defender o seu título e continuar o seu domínio na temporada de 2025.