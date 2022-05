GP de Miami F1, Mattia Binotto: “A Red Bull foi mais forte” | AutoSport

Mattia Binotto estava desiludido com o resultado mas não muito desiludido. Apesar de terem deixado escapar a vitória e visto a Red Bull mais forte, a Ferrari parece otimista quanto ao futuro. O novo pacote de atualizações para Barcelona deverá aproximar a Scuderia da Red Bull. Com um carro praticamente igual ao começo da época, conseguir manter-se por perto da Red Bull é um sinal positivo para o diretor da Ferrari:

“Quando começamos com os dois carros da primeira linha, esperamos por um resultado melhor. Estamos um pouco desiludidos, não há dúvida sobre isso, mas essa insatisfação é boa porque significa que na Ferrari já ninguém se contenta com o segundo lugar. Isso é um sinal de progresso. A Red Bull foi mais forte, tal como tinha sido em Imola, com mais ritmo, talvez dois décimos por volta. Eles têm desenvolvido o carro desde o início do ano, têm gasto dinheiro também, por isso espero que o dinheiro acabe, para que parem de desenvolver e nós possamos também desenvolvermo-nos do nosso lado. Sempre disse que era preciso esperar cinco corridas para avaliarmos a competitividade. Mas sem desenvolvimentos profundos no carro , lideramos ambos os campeonatos. Temos um bom carro, vamos ter upgrades em Barcelona e espero que nos possam colocar mais próximos da Red Bull. Hoje a Red Bull foi tão rápida quanto nós nas curvas mas mais rápida nas retas. Isso deve-se aos upgrades que têm implementado. Parabéns para eles, mas espero que, graças ao limite orçamental, esse desenvolvimento termine.”