GP de Miami F1: Jenson Button é a favor dos pilotos retirarem as jóias | AutoSport

A questão das Joias e da roupa interior está a dar muito que falar na F1. A FIA tem insistido na regra que exige que os pilotos retirem todas as jóias para poderem competir, além de exigir o uso de roupa interior que respeite as normas impostas. Isso tem provocado trocas de argumentos e até algumas reações engraçadas mas algo infantis.

Lewis Hamilton apareceu carregado de jóias na conferência de imprensa e Sebastian Vettel apareceu com uns boxers vestidos por cima do seu fato de competição. Claro que este tema está a ser exagerado e as duas partes estão numa espécie de finca pé. Jenson Button referiu que a obrigatoriedade de retirar as jóias antes das corridas faz sentido, de uma perspetiva de segurança:

“Não é apenas o que acontece no circuito, é quando tiram o capacete de protecção, vai puxar a orelha e depois o comissário sente-se mal por ter magoado o piloto “, disse o Campeão do Mundo de 2009 à Sky F1. “Ou, pode-se ser levado para o hospital e se tiverem de fazer uma radiografia ou uma ressonância magnética, também não se pode ter metal na cara. É complicado e é estranho que estejamos a falar disso. Há tantas coisas de que falar nos desportos motorizados e F1 neste momento e estamos a falar sobre isso”.