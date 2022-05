GP de Miami F1. George Russell: “O carro não esteve muito melhor do que foi na qualificação | AutoSport

George Russell voltou a ser uma das estrelas do dia. O piloto da Mercedes arrancou de 12º, caiu para 16º e conseguiu uma excelente recuperação até o quinto posto, graças a uma boa jogada estratégica. Russell esperou por um Safety Car, que acabou por acontecer e beneficiou com isso. O sétimo parecia assegurado, mas a luta com Lewis Hamilton e o erro de Valtteri Bottas abriram as portas do quinto posto. Mais uma grande tarde de Russell:

“Arriscamos ao começar com os pneus duros e o arranque foi mau, o que fez com que caísse para 16º. O Alex [Albon] chegou a ultrapassar-me e aí comecei a ficar preocupado. Mas mantive-me focado, continuei a tentar fazer boas voltas e com o passar do tempo fomos subindo na classificação e chegou a um ponto em que éramos sétimos. Se parássemos nessa altura seriamos na mesma sétimos, se parássemos 10 voltas depois seríamos seriamos na mesma. pelo que quis esperar para ver se acontecia alguma coisa, o que acabou por acontecer. O carro não esteve muito melhor do que foi na qualificação. Digamos 50% melhor. Na sexta feira correu bem e éramos os mais rápidos mas no sábado o carro voltou a ser o que era, imprevisível, difícil de conduzir. Hoje foi melhor, mas temos de entender de onde veio a performance na sexta feira. Na luta com o Lewis, tivemos ambos o cuidado de dar mais espaço para evitar os toques. Houve a situação frustrante de ter de voltar a dar a posição, Foi muito difícil correr aqui, com muitos berlindes, e colocar uma roda fora da trajetória poderia provocar um erro. Só trazemos atualizações quando achamos que vão funcionar mas creio que este fim de semana foi importante para entendermos melhor o carro.”