GP de Miami F1: Ferrari mais rápida, Red Bull preocupada com a fiabilidade | AutoSport

A Ferrari voltou a destacar-se nos dois treinos realizados ontem no Autódromo Internacional de Miami. A Scuderia foi o destaque nos treinos pelo ritmo superior que apresentou quer nas simulações de corrida, quer nas simulações de qualificação.

Nas simulações de qualificação, a Ferrari pareceu mais forte, com a Red Bull a ficar muito perto (0.05seg), sendo que nas simulações de corrida, a distância entre as equipas alargou-se um pouco (0.19 seg). As diferenças não são muito vincadas, mas mostram um ligeiro ascendente da Ferrari, em especial de Charles Leclerc, que parece estar a responder bem após o desaire de Imola. Carlos Sainz continua com algumas dificuldades e o acidente no TL2 comprometeu a preparação do fim de semana.

Há motivos de otimismo na Red Bull, olhando apenas ao ritmo dos carros, mas a fiabilidade continua a ser um problema. Max Verstappen fez muito poucas voltas no TL2, depois de uma troca de caixa que teve de ser apressada. O regresso à pista não aconteceu da melhor maneira e um problema hidráulico comprometeu o resto da sessão e a preparação do campeão em título. Mais uma vez, a fiabilidade continua a ser o ponto fraco da Red Bull, que até era vista como teórica favorita no arranque deste fim de semana.