GP de Miami F1: Fernando Alonso aponta o dedo a Carlos Sainz | AutoSport

Fernando Alonso criticou Carlos Sainz e disse de forma clara que o seu compatriota lhe custou uma melhor posição na grelha de partida. Alonso não estava satisfeito por ter perdido quatro décimos de segundo na sua última tentativa de volta rápida, dizendo logo no rádio que tinha sido atrapalhado por um Ferrari.

No final da qualificação voltou a referi o sucedido:

“É uma verdadeira pena porque um Ferrari estava no meu caminho durante todo o segundo sector, o que me custou quatro décimos”, disse ele como por Motorsport.com. “Eu estava seis décimos melhor que a minha volta anterior, mas saí da Curva 16 apenas um décimo melhor, por isso perdi quatro décimos ou meio segundo no trânsito. Isso é inaceitável”.

O chefe de equipa Otmar Szafnauer reforçou as críticas de Alonso:

“Foi uma qualificação dececionante para nós porque não pudemos mostrar o nosso verdadeiro ritmo. O resultado não reflete o nosso desempenho real”, disse ele. “Fernando teria ficado pelo menos entre os dez primeiros se não fosse o trânsito. Não sei exatamente o que Carlos estava a fazer porque Fernando estava numa volta rápida enquanto conduzia lentamente na pista”.