GP de Miami F1, Drive Through: Os cinco destaques negativos da prova | AutoSport

O GP de Miami foi entusiasmante q.b. no último terço, mas será justo dizer que foi a corrida mais morna do ano. Vários fatores contribuíram para isso mas, no final, tivemos uma prova em que Max Verstappen se destacou com a sua vitória que apenas não foi mais retumbante graças ao Safety Car que trouxe um colorido extra à prova. Mas aqui, destacamos os cinco pilotos que saíram de Miami com nota negativa:

#Mick Schumacher

Parecia que era este o fim de semana em que o jovem alemão marcava os primeiros pontos do ano. O alemão mostrou excelente ritmo ao longo do fim de semana e pareceu estar um furo acima do que o seu colega de equipa estava a produzir. Infelizmente, um incidente com Sebastian Vettel perto do fim da prova acabou com o sonho do jovem alemão. Schumacher foi algo ambicioso na sua tentativa de ultrapassagem e com isso ficou fora dos pontos. É a prova que este desporto pode ser muito ingrato. Se tivesse pontuado poderia entrar facilmente no lote dos melhores, mas tendo desperdiçado a oportunidade, fica a perder. No entanto, há sinais positivos do jovem que mostra um pouco mais a cada corrida.

#Valtteri Bottas

À imagem de Mick Schumacher, Valtteri Bottas poderia ter sido uma das estrelas de Miami, mas num erro perdeu o quinto lugar (que parecia garantido). Valtteri Bottas foi sempre dos mais rápidos, mostrando claro potencial para o top5. Provou que tem carro para andar regularmente no top5, mas um pequeno erro atirou-o para o sétimo lugar. Mau resultado? De forma alguma. Mas com a qualidade do finlandês e do seu carro, o quinto era o resultado que devia ter conquistado. Outro piloto, cujo pequeno erro custou caro.

#Fernando Alonso

Mais uma vez mostrou grande ritmo. Mais uma vez provou que o Alpine é um carro competitivo e capaz de lutar pelo top 5. Mais uma vez teve o azar a atrapalhar o seu trabalho. Na qualificação perdeu muito tempo atrás do compatriota Carlos Sainz e falhou a passagem à Q3. Na corrida, fez uma boa largada, mas as lutas do meio do pelotão foram intensas e espanhol perdeu tempo com isso. Talvez fruto da frustração, exagerou nas manobras e acabou por ser duplamente penalizado.

#McLaren

Depois da festa do pódio em Imola, a desilusão de Miami. A McLaren nunca mostrou o ritmo necessário para poder ser considerada candidata clara ao top 10. Nos treinos vimos laivos do que poderia ser um bom fim de semana, mas na qualificação e na corrida, a McLaren nunca mostrou que tinha argumentos de peso. Falhou os pontos em Miami e mais que isso, apesar dos upgrades, confirmou-se que a recuperação total da equipa de Woking vai ainda demorar.

#Pierre Gasly

A Alpha Tauri conta sempre com Pierre Gasly para arrecadar pontos importantes. Mas o francês não conseguiu isso na corrida. Fez uma boa qualificação e na corrida esteve sempre em lutas muito disputadas. Mas o incidente com Lando Norris, provavelmente evitável por parte do francês, deitou por terra o esforço. Sai de Miami com o amargo de boca de poder ter pontuado facilmente, sem ter o ter concretizado.