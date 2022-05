GP de Miami F1, Christian Horner: “Para amanhã, temos um bom carro de corrida” | AutoSport

A Ferrari levou a melhor hoje na qualificação, mas Christian Horner não parece muito perturbado com esse facto. A Red Bull tem trunfos na manga e pode amanhã conseguir chegar aos primeiros lugares. A boa velocidade de ponta dos Bull ‘s pode ser um valioso aliado na luta com a Ferrari amanhã.

Horner elogiou o trabalho da Ferrari, referiu as margens curtas entre as duas equipas e mostrou-se otimista para amanhã:

“A Ferrari fez um bom trabalho. Quando está tão perto, as margens são curtas. Após a primeira tentativa, parecia bem encaminhado, mas infelizmente um pequeno erro acabou por prejudicar o Max e foi o fim da qualificação, infelizmente. Foi uma boa recuperação dele, ele estava em desvantagem ao nível do conhecimento da pista Ainda está a aprender sobre a pista”, disse Horner à Sky Sports após a qualificação. Temos um carro de corrida diferente, eles estão com mais downforce”. Será uma competição fascinante. Os Ferrari são muito fortes por aqui, mas podemos tentar algo com estratégia e um pouco de sorte. Veremos o que o tempo nos traz, há um pouco de chuva a caminho. A paragem nas boxes será crucial, ninguém fez ainda um stint verdadeiramente longo pelo que não conhecemos como será a degradação”.