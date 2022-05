GP de Miami F1: Charles Leclerc faz a pole, Max Verstappen errou na última volta | AutoSport

Na luta Ferrari vs Red Bull, a balança pendeu para a Ferrari . Numa sessão de qualificação renhida, a vantagem foi mudando da Red Bull para a Ferrari e vice-versa. As margens eram muito curtas e as decisões acabaram por se dever a pequenos pormenores, como tudo na F1, numa sessão que decorreu sem problemas e sem interrupções. No final a pole foi conquistada por Charles Leclerc. O monegasco da Ferrari fez o tempo de 1:28.736, 0.190seg. à frente de Sainz e Max Verstappen a ficar com o terceiro lugar, falhando a sua última tentativa.

Charles Leclerc confirmou o favoritismo que se tinha visto ontem nos treinos livres. O piloto da Ferrari conseguiu uma importante pole, enquanto Max Verstappen ficou a lamentar um pequeno erro na sua última tentativa, que o impediu de lutar pela pole. Carlos Sainz conseguiu um resultado positivo, olhando à sua forma recente, com um segundo lugar, ficando não muito longe do seu colega de equipa. Sergio Pérez foi quarto, à frente do brilhante Valtteri Bottas que conquistou um bom quinto lugar. O piloto da Alfa Romeo voltou a destacar-se ficando à frente de Lewis Hamilton que iniciou a sua recuperação. Os ares dos “States” fazem bem a Hamilton, que conseguiu ser o melhor Mercedes, depois de uma qualificação menos conseguida de George Russell. O #63 foi um dos grandes destaques de ontem, mas hoje as oscilações do W13 voltaram a dar dores de cabeça e desta vez foi Russell a vítima. Uma Q2 completamente falhada comprometeu o resto do fim de semana para o piloto Mercedes. Pierre Gasly confirmou que pode ser uma ameaça para o top 5 com mais uma boa prestação, em sétimo, à frente de Lando Norris, num algo desapontante oitavo lugar para a McLaren, abaixo do que se esperava para hoje. Daniel Ricciardo foi apenas 14º. Yuki Tsunoda foi nono, numa boa sessão para o japonês e a fechar o top 10, Lance Stroll com uma excelente prestação. O canadiano esteve muito bem e tirou o máximo partido do seu AMR22.

Fernando Alonso ficou perto de passar à Q3, mas teve de se contentar com o 11º, à frente de Russell, Ricciardo e Mick Schumacher, que fez uma das melhores qualificações deste ano, ficando à frente do seu colega Kevin Magnussen. Zhou Gunayu foi eliminado logo na Q1, prejudicado com o trânsito, Alex Albon podia ter passado à Q2, mas a gestão de pneus não foi a ideal, Nicholas Latifi foi o piloto mais lento da tarde e Esteban Ocon assistiu à qualificação da bancada, com uma fissura no seu chassis a impedir que pudesse participar, após um erro comprometedor no TL3.

O filme da qualificação

Q1

A sessão começou com os Haas a abrir a pista, depois de terem dado sinais positivos no TL3, numa sessão que nos deu algumas surpresas, com alguns carros fora de posição. Com todos os pilotos a usar os pneus mais macios para o fim de semana, os tempos começaram a surgir na tabela de tempos. Carlos Sainz começou bem e foi o primeiro a entrar no segundo 30, seguido de Daniel Ricciardo e Charles Leclerc, com uma primeira volta modesta. Max Verstappen começou a sua sessão de forma afirmativa e deixou Sainz a mais de 0.6 seg. e Sergio Pérez a 0.5, com o mexicano a assumir a segunda posição. Mas as boas surpresas começaram a surgir pouco depois, com George Russell a assumir o terceiro lugar, superando o registo de Sainz. Lewis Hamilton, na segunda tentativa não conseguiu um tempo muito animador, fazendo apenas o décimo registo.

Pierre Gasly, que tinha sido uma das estrelas nos treinos, falhou a sua primeira tentativa e estava no fundo da tabela a meio da Q1. Nas segundas tentativas, Charles Leclerc foi o primeiro a entrar no segundo 29, com Sainz a ficar a 0.6 do seu colega de equipa. Max Verstappen ficou a 0.3 seg do monegasco que, com sete minutos para o fim da sessão, parecia ser o piloto mais veloz.

Os tempos continuaram a cair, com a pista a evoluir cada vez mais, e na zona de eliminação (com cinco minutos para o fim), tínhamos Lewis Hamilton, Gasly, Nicholas Latifi, Alex Albon.

Lewis Hamilton conseguiu melhorar o seu registo e conseguiu uma vaga na Q2. Nas contas finais da Q1, foram eliminados Nicholas Latifi, Alex Albon, Zhou Guanyu e Kevin Magnussen. Leclerc ficou com a melhor volta da Q1, com uma margem significativa para Verstappen.

Q2

Na Q2, a luta Ferrari VS Red Bull continuava e os dois Red Bull colocaram-se no topo da tabela nas primeiras tentativas, com Verstappen no primeiro lugar, no segundo 29 baixo, seguido de Pérez, Sainz, Leclerc e Hamilton a fechar o top 5. Russell começou mal a Q2 e não conseguiu encontrar o equilíbrio certo para o carro. Com seis minutos para o fim da Q2, Russell ainda não tinha um tempo em seu nome. Nesse momento, na zona de eliminação tínhamos Russell, Ricciardo, Vettel, Schumacher e Lance Stroll. Red Bull e Ferrari estavam assegurados na Q3, mas a partir daí a equação complicou-se. Os últimos minutos deram-nos as últimas voltas, mas no final ficavam de fora na Q2 Fernando Alonso, Russell, Vettel, Ricciardo e Schumacher.

Q3

Chegávamos aos 12 minutos mais importantes do dia. A luta pela pole ia ser quente e não havia uma previsão segura de quem poderia levar a melhor. Max Verstappen começou melhor sendo o primeiro a entrar no segundo 28, seguido de Leclerc que ficou a 0.06 do seu adversário. Sainz e Pérez completavam o top 4, com Valtteri Bottas em quinto. Seguiam-se Hamilton, Norris, Tsunoda, Stroll e Gasly.

As primeiras voltas estavam dadas e a vantagem parecia estar do lado da Red Bull. Mas as distâncias eram curtas e havia ainda mais uma volta para decidir a ordem final do top 10 para amanhã. Leclerc tratou de melhorar o seu registo e ficava com a pole provisória. Sainz fez um bom tempo mas não foi capaz de superar o seu colega de equipa. Do lado da Red Bull, nem Verstappen nem Pérez foram capazes de superar o tempo de Leclerc. Assim, o top 3 ficava definido, com Leclerc, Sainz (primeira linha Ferrari) e Verstappen. Gasly conseguiu melhorar e subiu até ao sétimo lugar, enquanto Norris Tsunoda e Stroll não conseguiram melhorar, mantendo-se nessa ordem.

Para amanhã espera-nos uma primeira volta intensa e os Safety Cars são prováveis. A Ferrari está em vantagem e com uma boa largada poderá dar um bom passo rumo à vitória. A Red Bull terá de responder em pista, com a gestão dos pneus a ser importante amanhã, dado que o asfalto de Miami é algo abrasivo. A luta pelo top 5 está interessante, mas Hamilton (primeiros sinais positivos do ano), Bottas, e Gasly devem ser os principais candidatos. A McLaren terá de rever a matéria e apresentar-se melhor e Stroll que está em grande forma este fim de semana, irá tentar pontuar.