GP de Miami F1, Carlos Sainz: “O carro ainda me surpreende” | AutoSport

Começou mal o fim de semana para Carlos Sainz. Depois de uma primeira sessão sem problemas, a segunda sessão de treinos livres acabou mais cedo para o espanhol, que acabou contra as barreiras de proteção da pista, depois de ter perdido o controlo do seu Ferrari.

Este é mais um erro, um de vários do espanhol este ano que parece ainda não ter encontrado a forma ideal de domar a sua máquina:

“Sou o primeiro a não estar satisfeito com os dois últimos acidentes… e sou o primeiro a analisar e a tentar tirar conclusões” disse Sainz , citado pelo site oficial da Fórmula 1. “Penso que ainda estou a aprender muito sobre este carro. Este carro ainda me surpreende, não vou mentir, são coisas que ainda estão, digamos, um pouco fora do meu controlo, que me surpreendem, e assim que as entender, posso ser rápido”.