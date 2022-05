GP de Miami F1, Carlos Sainz: “Conseguimos o que merecíamos | AutoSport

Carlos Sainz conseguiu o terceiro lugar no final da corrida em Miami. O piloto espanhol não teve um bom arranque e viu Max Verstappen passar por si. A partir daí, ritmo do espanhol foi bom, não tão bom quanto o de Charles Leclerc, mas o suficiente para voltar ao pódio e começar a ganhar confiança, depois de duas corridas sem conseguir fazer uma volta. No final, Sainz estava cansado mas satisfeito:

“Já estive melhor. Depois do acidente de sexta-feira, ainda tenho algumas dores no pescoço, mas tive de aguentar especialmente com o “Checo” [Pérez] no final, foi muito difícil mantê-lo atrás de mim, mas conseguimos o pódio que foi um bom resultado. Foi uma corrida difícil, com os pneus, com o calor, o carro estava deslizar muito, mas no final conseguimos o que merecíamos e começamos a melhorar a partir daqui. “